《中国经济分析》稳增长须防走"老"路,拓"新"消费热点迫在眉睫

* 中国稳增长再度锁定扩大投资和消费政策

* 应避免重回过度依赖投资拉动经济的老路

* 汽车、住房两大传统消费热点短期难替代

* 培育新消费热点,旅游,休闲,流通等现代服务业最具潜力

作者 沈燕

路透北京5月22日电---面临经济减速和外需乏力,中国需要加紧扩大内需以稳定增长.但要避免重返过度依赖投资的老路,尤其是有量无质甚至过剩领域的投资,同时应从政策上释放居民基本消费需求,尽快培育新的消费热点.

在传统住房,汽车两大消费热点难以取代的前提下,鼓励刚性住房需求以及对节能汽车消费及新一轮家电补贴政策,无疑是扩大消费稳定经济的现实选择;而休闲,旅游,流通,金融服务等现代服务领域等则是中国最具潜力的消费增长区.

"靠单独对某个行业进行刺激来拉动消费很难...毕竟汽车和住房两大块在整个消费中的占比很大,没有哪个能替代,所以刚性住房需求仍应鼓励,同时新能源汽车的消费也应有政策支持."中国国家信息中心首席经济师祝宝良对路透称.

他提到,中国在稳定传统消费热点的同时,还应加快培育新的消费热点,包括旅游,养老,教育,医疗服务等等.同时应降低流通领域的成本,将企业的减税降负落到实处.

今年中国主动调低经济增长目标以配合经济结构调整.加之欧洲经济局部衰退,美国复苏力不从心,中国政府开始采取行动稳定经济,而政策筹码锁定投资和消费.

中国国务院总理温家宝近日在武汉调研时指出,要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调,并实施结构性减税[ID:nSB1556714].

为促进消费,中国近日出台促进节能家电等产品消费的政策补贴措施,中央财政安排363亿元,用于推广节能家电、高效照明、节能汽车和高效电机四大类产品.预计将拉动消费需求约4,500亿元人民币[ID:nSB1554520].

此前有官方消息人士提到,为改变内需的疲弱,中国将在刺激消费政策上加力,尤其体现在减税方面.酝酿已久的全国流通工作会议将于近期召开,一系列扶持大流通产业的政策将会陆续出台,包括加快物流行业营业税改征增值税的试点[ID:nSB1542676].

**稳投资须防有量无质**

事实上,过去十年拉动中国经济的三驾马车中,主要依靠投资和出口,而消费贡献持续下降一直被认为是中国经济不平衡的一个重要方面.2011年中国资本形成总额对GDP增长贡献率为54.2%,消费和净出口对GDP增长的贡献率分别为51.6%和负5.8%.

相比刺激消费内需,推进基建投资项目对拉动经济的作用更加立竿见影.而中国4月工业增速下滑为个位数,工业生产者出厂价格(PPI)持续负增长,则为加快投资步伐提供了空间.

温家宝在武汉表示要尽快启动一批事关全局、带动性强的重大项目的话音刚落,中国证券报周二报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金有望提前下拨.

不过,面对诸多产能严重过剩的行业,中国在稳定投资并加码的同时要确保既能有效抑制国内生产总值(GDP)增速下滑,更能着眼于长远的社会和经济效益,改革政府主导的投资管理体制很有必要.

中国西北一偏远地区的张副县长,今年五一假期都没休息,"没办法,要去找省市发改委批项目要投资."他无奈地称,"对我们而言只要能把国家投资的项目抢到手,把钱引进来最重要,至于项目是不是污染还是属于产能过剩的行业,以后再说吧."

这位分管当地文化,教育,财政等重要工作的常务副县长坦称,其一年中有差不多2/3的时间用于去政府各部门公关跑'钱',"通常上报的项目投资额都会砍头去尾,政府投资就那么多,谁能跑下来就是当地的功臣,也最能体现官场价值."

全国人大财经委一位不具名的官员亦提到今年去地方调研时,发现地方政府官员对GDP的热衷远远高于其它,当地方政府将过多的精力投注在如何招商引资,以及专注于提高当地经济增长时,往往忽略了本应由政府承担的社会责任.

"这也是为什么总是曝出食品安全,道路安全等社会问题,因为政府在这方面监管缺位,或者说根本没有精力."该位人士不无忧虑地指出.

他提到,在中国强调中部崛起及产业向西部转移时,初衷是希望产业升级和结构调整,但现实情况往往是平行转移,根本没有结构升级."有些地方甚至是把污染,落后的产能都转移到中西部,虽然提升了当地GDP,但却违背了经济结构调整的本意."

**扩内需房车传统热点难替代**

至于中国的消费率是高是低,虽然对统计因素导致消费率低估的问题学界一直存在争议,但中国居民消费率明显下降,并大幅低于国际平均水平是不争的事实.数据显示,中国居民消费率(居民消费占GDP比重)从2000年的46%下降到2010年的34%.

而在如何刺激消费扩大内需的政策选择上,中国也一直绞尽脑汁,无论是2008年应对危机时的一揽子刺激政策,抑或是眼下密集出台的刺激消费举措.不过,尽管楼市及车市都面临政策调控的约束,但这两个传统的消费热点短期显然无法替代.

"不可否认的在现有经济格局下,中国经济还摆脱不了对房地产业的依赖.今年以来房地产投资和消费下滑很快,其对中国经济的影响正引起各方高度关注,房地产调控中如何体现鼓励刚性需求对稳定经济很重要."一位不具名的从事政策研究的官员就称.

住建部政策研究中心主任秦虹也在一个论坛上提到,房地产调控方向不会动摇毋庸置疑,而政策核心就是要一方面抑制投资投机需求,一方面满足合理住房需求.

她表示,公积金贷款额度提高、改变普通住宅价格标准、首套房贷利率优惠等这些政策基本都是针对首次置业的,保护合理购房需求本来就是调控政策的组成部分.支持首次置业的一些政策,符合房地产调控政策,算不上政策转向.

另一个传统消费热点汽车亦方兴未艾.在北京一家银行工作的郭先生近日决定将其跑了6万多公里的伊兰特轿车置换,"各种各样的补贴加起来近1万,这样算下来准备置换一辆20多万的节能车."他称.

中国近日宣布安排60亿元人民币支持推广1.6升及以下排量节能汽车.数据显示,今年1-4月汽车消费额7,056亿元,占社会零售总额的10.86%,增幅超10.3%.

祝宝良就指出,毕竟汽车消费在消费总额中占比较大,且有很长的消费链条,政策引导有益于生产和消费的双重升级.

**培育新消费亮点迫在眉捷**

在稳定传统消费热点的同时,尽快培育有潜力的新消费亮点对中国同样迫切,包括金融服务、旅游、休闲、医疗服务等.但在如何完善消费环境,尽快培育新兴行业健康发展,更需要在财税金融及行业准入,市场监管等提供全方位支持.

在新疆做生意的任小姐谈到5月初去距乌鲁木齐市近400公里的奇台县"江布拉克"的旅游景点时不无遗憾.

景区大门尚在修理,接待游客的蒙古包多未开启,而进出景区的土路上私家车,旅游包车与修路车来来往往,扬的尘土漫天飞扬,尽管毫无风景可言,但景区依然收着每人30元人民币门票.

"知道不是旅游季节,其实就是因为工作压力大,有个小假期出来走一走,但来回颠簸六个小时,来了也只是'吃土'甚至没饭,门票还那么贵..."任小姐称.