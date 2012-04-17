〔外汇期权〕欧元/美元现汇脱离昨日低点,期权隐含波动率走弱--IFR

IFR伦敦4月17日电---随着现汇价格从昨日1.2995的底部反弹,欧元/美元期权隐含波动率稍稍走弱,一个月期波动率从10.05%降至9.8%,一年期波动率从12.35%降至12.25%.

接下来的下档阻力位在1.2950以及之后大约每隔50个点的位置.一个月期风险逆转指标(RR)保持在约1.5左右的坚挺水准,偏向欧元卖权,上周五则为1.25.

在现汇价格长期呈区间波动态势之下,现实波动率依旧低迷,除非现汇向下持续突破1.3000,否则隐含波动率当前的水平将难以保持.

英镑/美元波动率走势近来相对淡静,不过今日的通胀数据给gamma提供一定的支撑.

欧元/英镑波动率扳回一些昨日的跌幅,今天上午持稳--一个月期波动率报6.7%.

澳元/美元市场的焦点在下周二的CPI数据,此前澳洲央行表示若该项数据证实通胀前景温和,将考虑降息.现汇跌向1.0300,一个月期波动率今日报10.35%--目前相较于现实波动率,这是个公允水准.若要跌破1.0200,首先需要重新激活期权市场.

美元/日圆在80中低段区域波动.波动率近期的跌势目前暂停--一个月期波动率今日报9.2%,短天期风险逆转指标保持上行态势.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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