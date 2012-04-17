《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月17日

中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透北京4月17日电---以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:33时, 1美元=6.2983人民币CNY=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (美元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 广电电子(600602.SS)(900901.SS) 4.86 0.412 1.87 ST二纺 (600604.SS)(900902.SS) 7.28 0.366 3.16 大众交通(600611.SS)(900903.SS) 5.42 0.495 1.74 永生投资(600613.SS)(900904.SS) 8.47 0.651 2.07 老凤祥 (600612.SS)(900905.SS) 27.72 1.985 2.22 SST中纺 (600610.SS)(900906.SS) 12.26 0.473 4.12 鼎立股份(600614.SS)(900907.SS) 12.23 0.676 2.87 氯碱化工(600618.SS)(900908.SS) 10.05 0.501 3.18 双钱股份(600623.SS)(900909.SS) 10.05 0.567 2.81 海立股份(600619.SS)(900910.SS) 7.70 0.528 2.32 浦东金桥(600639.SS)(900911.SS) 7.42 0.692 1.70 外高桥 (600648.SS)(900912.SS) 10.15 0.643 2.51 ST联华 (600617.SS)(900913.SS) 12.18 0.572 3.38 锦江投资(600650.SS)(900914.SS) 8.02 0.796 1.60 中路股份(600818.SS)(900915.SS) 13.88 0.691 3.19 金山开发(600679.SS)(900916.SS) 10.58 0.466 3.60 海欣股份(600851.SS)(900917.SS) 7.04 0.452 2.47 耀皮玻璃(600819.SS)(900918.SS) 8.18 0.520 2.50 大江股份(600695.SS)(900919.SS) 5.95 0.357 2.65 上柴股份(600841.SS)(900920.SS) 18.71 0.921 3.23 丹化科技(600844.SS)(900921.SS) 15.72 0.875 2.85 上海三毛(600689.SS)(900922.SS) 9.14 0.588 2.47 友谊股份(600827.SS)(900923.SS) 12.44 1.457 1.36 上工申贝(600843.SS)(900924.SS) 9.28 0.473 3.12 上海机电(600835.SS)(900925.SS) 8.54 0.997 1.36 宝信软件(600845.SS)(900926.SS) 17.76 1.129 2.50 上海物贸(600822.SS)(900927.SS) 6.20 0.560 1.76 自仪股份(600848.SS)(900928.SS) 8.16 0.560 2.31 上海普天(600680.SS)(900930.SS) 10.49 0.542 3.07 陆家嘴 (600663.SS)(900932.SS) 12.66 0.959 2.10 华新水泥(600801.SS)(900933.SS) 14.77 1.810 1.30 锦江股份(600754.SS)(900934.SS) 17.13 1.343 2.03 鄂尔多斯(600295.SS)(900936.SS) 12.39 1.087 1.81 华电能源(600726.SS)(900937.SS) 2.67 0.283 1.50 SST天海 (600751.SS)(900938.SS) 6.57 0.292 3.57 ST华源 (600094.SS)(900940.SS) 6.08 0.456 2.12 东方通信(600776.SS)(900941.SS) 6.15 0.426 2.29 黄山旅游(600054.SS)(900942.SS) 16.00 1.309 1.94 开开实业(600272.SS)(900943.SS) 8.12 0.554 2.33 海南航空(600221.SS)(900945.SS) 4.55 0.689 1.05 ST轻骑 (600698.SS)(900946.SS) 4.70 0.295 2.53 振华重工(600320.SS)(900947.SS) 4.65 0.448 1.65 锦州港 (600190.SS)(900952.SS) 3.68 0.478 1.22 九龙山 (600555.SS)(900955.SS) 4.24 0.426 1.58 凌云股份(600480.SS)(900957.SS) 9.11 0.442 3.27 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透上海2月20日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) *增发21
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。