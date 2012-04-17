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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 16:21 BJT

〔新闻稿〕人民币汇率波动区间扩大对主权评级不会产生影响--惠誉

(以下内容摘自惠誉发布的新闻稿)

路透4月17日电---惠誉表示,中国扩大人民币兑美元汇率日波幅,并不必然意味着将转向新的汇率体制.而且我们认为,短期内汇率政策也不会有实质性的改变.因此,中国的举措对评级不会产生影响.该举措自昨日生效.

中国央行上周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由0.5%扩大至1%.[ID:nSH0102051]

人民币兑美元汇率浮动区间仍然狭窄.该举措符合中国当局抑制人民币/美元汇率单向押注的策略,旨在遏制具有潜在不稳定因素的投机性"热钱"流入.因此,措施可解读为改善现有的有管理的汇率机制,而并非意在放开汇率.鉴于全球宏观经济的不确定性,以及中国领导层即将换届,我们认为2012年不可能放开汇率.

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