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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 15:48 BJT

〔日本债市〕公债价格扳回盘初跌幅收平,五年债标售结果齐平上月

路透东京4月17日电---日本公债价格周二反转盘初跌势,收盘持平.此前标售五年期公债的需求状况与前几次标售一致.不过市场走势受限,因上交易日收益率(殖利率)已经触及数月低点.

日本财务省标售2.5万亿(兆)日圆五年期公债,投标倍数为3.76倍,与上月持平,高于3.41倍的12个月均值.

最低投标价与平均报价之差为0.01,亦持平上次结果.

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