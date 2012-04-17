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市场报道 | 2012年 4月 17日 星期二 15:52 BJT

《外汇动态》欧元削减跌幅,关注1.3150上方的停止位

0737GMT---欧元缩减跌幅,据伦敦交易商称,有传言称存在与国际货币基金组织(IMF)支付相关的欧元需求.

欧元兑美元EUR=交投于100日移动均值1.3132处,据信停止位在1.3150/60上方,而1.32以上的55日移动均值可能构成顽固阻力.

一美国大型投资者据传是推动最近一波欧元升势的买家之一.(完)

--编译 艾茂林;审校 隋芬

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