〔中国行业〕机电产品进出口增速今年或双双回落至8-10%--行业协会

中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透北京4月17日电---中国机电产品进出口虽持续增长,但增幅回落.中国机电产品进出口商会会长张钰晶在第111届广交会上表示,预计全年机电产品进出口增速将双双回落至个位数,约降至8-10%.
新华社周二援引张钰晶称,呼吁广大机电企业应当加快挖掘内部潜力,积极化解成本上涨和外部需求萎缩带来的压力.
机电产品是中国外贸出口主力军和拳头产品,也是中国进口的重要组成部分.今年一季度中国机电产品进出口增幅略低于总体,机电贸易占全商品比重有所下降.
张钰晶分析说,当前中国机电产品进出口虽然持续增长但增幅回落,特别是去年第四季度以来,降幅更加明显.而通过近40月度的出口数据研究表明,当外贸出口增幅处于下行区间时,机电产品出口增幅还要低于总体.
1-3月中国机电产品进出口总额达4,267.9亿美元,同比增长5.4%,低于全商品贸易增幅1.9个百分点,占全商品贸易总额的49.7%,低于2011年同期占比0.6个百分点.
一季度机电产品出口增速为9.1%,较同期全商品出口增速高出1.5个百分点;同期机电产品进口增速0.5%,低于全商品增速6.4个百分点.(完)
--发稿 李文科; 审校 丁淑琴
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透上海2月20日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) *增发21
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。