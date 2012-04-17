〔欧元债市〕西班牙10年券收益率回到6%下方,据称稍晚标债前出现买兴

路透伦敦4月17日电---西班牙10年期公债收益率(殖利率)周二跌回6%下方.交易员称,在稍晚西班牙标售短债前市场出现一些买兴,这次标债预计将顺利.

10年期西班牙公债收益率ES10Yt=TWEB下滑8.5个基点至5.98%,回到昨日升穿的6%水准下方.

交易员说,近期收益率大涨提升公债吸引力,料扶助稍晚标债获得国内需求热捧,一些投机客可能正试图在标债前平掉空仓.(完)

--编译 隋芬;审校 沈以文

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