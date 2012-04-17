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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 16:16 BJT

〔亚洲橡胶〕 TOCOM期胶再创三个月低点,因欧债疑虑和日圆上涨

路透东京4月17日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二再创三个月低点,因市场对欧债危机和中国需求放缓的忧虑重燃,且日圆升至七个月高位.

TOCOM指标期胶在过去七周下跌12%,或41.7日圆,受全球需求回暖状况的不确定性打击.

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