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市场报道 | 2012年 4月 17日 星期二 16:18 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/欧元上涨,市场关注西班牙标债情况

路透伦敦4月17日电---英镑兑欧元周二走高,随后西班牙将标售国库券,如果此次标债收益率上升促使更多投资者寻求欧元的替代选择,那么英镑或上探关键技术阻力位.

市场人士亦关注0830 GMT时将公布的英国3月通胀数据,该数据料将从2月的3.4%微升至3.5%.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.2%至0.8250英镑,但仍高于周一触及的19个月低点0.8210.

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