《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值3.52%,贴近二级市场

* 招标品种: 财政部10年期固息国债,为今年第四期第二次续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(18日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.50%-3.55%

* 预测均值: 3.52%(按各家机构预测值平均)

路透北京4月17日电---中国财政部周三将招标发行10年期续发国债.路透调查显示,基本面的指引并不明确,相较于同期限其他类利率债,国债相对投资价值尚好,机构需求稳定,预期较一致,预计其中标收益率贴近二级市场水平,预测均值落在3.52%.

市场人士并指出,本次招标结果的变数在于近期弱势明显的同期限政策性金融债,不过今年以来政金债和国债的走势有所背离,影响或不会很大.

"我们现在看3.52%."北京一国有大行交易员称,"今年以来,七年和10年期国债参与的机构类型和数量明显上升,导致这些债粘性很强,(收益率)上不了太多,也下不了太多,也就是个中性品种."

北京另一国有大行交易员则表示,相对于近期明显走弱的政金债,同样期限下,国债是机构为数不多的选择.

被机构戏称为"福娃债"的中国国家开发银行[CHDB.UL]周二五期固息金融债中标利率多高于预期,显示其降低发行成本的目的未达成,此种发行创新方式能否延续,有待观察.[ID:nSB1493144]

深圳一大型券商交易员在分析本期国债的需求时指出,该期国债的需求或集中于资金尚充裕的大型银行配置力量;中小机构近期本来对利率债的需求就比较少,另外这期债的期限还是略偏长.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.4318%;二级市场上,剩余期限约9.86年的固息国债120004券目前最新双边报价CN120004=CFXM为3.56%/3.52%,3.53%附近有成交.

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(四期)国债相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发行国债的竞争性招标时间为4月18日9:30-10:30,4月19日开始续发行,4月23日续发行结束,续发行部分从4月25日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于2月22日招标发行的第四期10年国债发行量280亿元,起息日为2月23日,票面利率3.51%,按半年付息.到期偿还本金并支付最后一次利息.财政部此后在3月21日续发了280亿元该期国债,加权中标收益率为3.5337%.(完)