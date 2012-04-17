〔路透专访〕泰国或暂时维持低利率以支持经济复苏--泰央行助理总裁

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透曼谷4月17日电---泰国央行助理总裁Paiboon Kittisrikangwan周二称,泰国目前可能继续维持利率水平在低位,以帮助经济从去年洪灾中复苏,但等经济恢复常态,利率可能会向上调整.
Paiboon接受路透采访时称,泰国仍预计今年经济将扩张5.7%,且今年第三季时经济料全面复苏.2011年泰国经济因洪灾影响而仅增长0.1%.
"鉴于经济仍处复苏态势且通胀压力仍受控,利率水平暂时是适宜的."他称,这强化了市场对泰国央行5月2日会议将维持利率稳定的预期.
"但当经济全面复苏,且复苏明显确立并加速推进时,我们将可能必须逐步把利率正常化."他说道.
Paiboon称,泰国今年第一季GDP可能较上季增长约8%,但较上年同期可能萎缩约2%.(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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