〔路透基点〕远东宏信有限公司1.5亿美元贷款案启动--RLPC

中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透香港4月17日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,主办行和额度分配行国泰世华银行和瑞银集团已启动香港上市公司--远东宏信的1.50亿美元融资案.
这笔子弹式定期贷款期限为2.5年,承贷2,000万美元及以上的银行可获综合收益360个基点,承贷1,000-1,900万美元的银行可获综合收益350基点.贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点.
资金将用作一般企业用途.
回覆日期截止到5月初.
该公司的子公司--远东国际租赁有限公司在3月31日签署了10.5亿元人民币的贷款,其中包括一笔5.50亿人民币的三年期定期贷款(A部分),以及一笔5亿人民币的一年期循环信用贷款(B部分).贷款利率为中国人民银行基准利率的110%.A、B部分最高费用价码分别为40个与10个基点.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透上海2月20日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) *增发21
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。