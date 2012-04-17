〔路透基点〕远东宏信有限公司1.5亿美元贷款案启动--RLPC

路透香港4月17日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,主办行和额度分配行国泰世华银行和瑞银集团已启动香港上市公司--远东宏信的1.50亿美元融资案.

这笔子弹式定期贷款期限为2.5年,承贷2,000万美元及以上的银行可获综合收益360个基点,承贷1,000-1,900万美元的银行可获综合收益350基点.贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点.

该公司的子公司--远东国际租赁有限公司在3月31日签署了10.5亿元人民币的贷款,其中包括一笔5.50亿人民币的三年期定期贷款(A部分),以及一笔5亿人民币的一年期循环信用贷款(B部分).贷款利率为中国人民银行基准利率的110%.A、B部分最高费用价码分别为40个与10个基点.(完)