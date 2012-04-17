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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 16:24 BJT

〔新债招标〕中国华能集团九个月期超短融,票面利率4.18%--路透数据

路透上海4月17日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国华能集团公司周二在银行间债市簿
记建档发行的50亿元人民币九个月期超短期融资券,票面利率为4.18%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限   票面利率      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  华能集团     200       50      9      *4.18%      光大银行     AAA        4/18       4/19   
                                                    农业银行
 =============================================================================================(完)

  --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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