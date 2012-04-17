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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 17:29 BJT

〔路透基点〕国投伊犁能源公司热电项目获210亿元人民币贷款--RLPC

路透香港4月17日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,国家开发投资公司子公司--国投伊犁能源开发有限公司旗下一热电项目获得210亿元人民币15年期贷款.

国家开发银行新疆分行为该贷款案的委托主办行,承贷10亿元人民币.中国银行新疆分行、农业银行新疆分行、工商银行新疆分行以参贷行身份加入,分别承贷8亿元、2亿元、1亿元人民币.

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,贷款按每半年等额的方式偿还,有三年宽限期.

贷款资金将用于新疆乌鲁木齐自治区伊宁市热电机组(2×330mw)工程建设.

有关银行审批材料后,将在本月稍后签定贷款.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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