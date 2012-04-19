〔路透调查〕中国经济料逐季回升二季度增速至8.3%,通胀维持趋势性回落

* 经济将逐季回升,预计二季度增速小幅反弹至8.3%

* 全年增速预计8.4%,和前次调查相符

* 二季度CPI料回落至3.2%,全年基本保持平稳在3.4%

* 若政策预微调适当,"硬着陆"风险较小

路透北京4月19日电---中国今年首季经济增速连续第五个季度放缓.但最新路透季度调查显示,未来中国经济将逐季回升,二季度增速将小幅反弹至8.3%,同时通胀压力也将进一步缓解.

受访分析师普遍相信,若政府宏观政策预调微调适当,中国全年经济增长出现"硬着陆"的风险较小.

逾10多家接受调查的国内外机构预计,中国今年三四季度国内生产总值(GDP)增速料分别达到8.5%和8.7%;全年经济增速在8.4%,和前次调查结果一致.

同时,虽然3月居民消费价格指数(CPI)同比增幅反弹至3.6%,但展望未来,中国通胀将维持趋势性回落的基本态势,二季度降至3.2%,全年基本保持平稳在3.4%.

"经济环比增速回落最快的时间已经过去,二季度环比将出现企稳回升.当前财政支出速度的加快、信贷资金的稳定投放,将对经济企稳起到支撑作用,"华创证券宏观经济分析师华中炜说.

他并认为,在当前需求低迷、货币增速较低的情况下,二季度的物价应亦不是大的问题.

中金公司首席经济学家彭文生亦称,GDP环比增速在一季度已经见底的可能性大,二季度GDP环比增速将在政策放松的带动下回升,经济增长正在实现软着陆.

中国国家统计局此前发布数据显示,一季度经济增速为8.1%,CPI增幅为3.8%.而今年年初政府设定的全年经济增长目标为7.5%,并希望通胀率能控制在4%左右.

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交通银行发布最新研究报告称,从拉动经济增长的三驾马车来看,二季度外需下降和投资放缓的局面可能在政策微调环境下有所改善,物价的回落也有利于消费保持平稳增长,预计二季度中国经济增速有望企稳回升.

中国今年一季度经济增速录得近三年新低,就在市场预期调降存准可能升温之际,北京上周末突然宣布扩大人民币汇率波幅,在金融改革停滞的舆论声中终于走出一大步,同时也传递出对经济并不过于担心的信号.[ID:nSB1490088][ID:nST0512623]

**通胀趋势性回落态势不改**

相比1月中进行的前次路透调查,是次对二季度CPI预测中值降低0.1个百分点,显示受访机构对通胀的忧虑日渐缓解,通胀预期更趋减弱.分析师普遍认为,只要不出大的意外,政府全年4%的物价控制目标可以实现.

"向前看,未来两个月CPI同比涨幅将在3.5%左右徘徊,6-7月将再次显着回落.我们维持全年CPI通胀3.3%的预测."彭文生称.

交通银行报告表示,维持2012年前三季度CPI同比持续下行,第四季度同比有所回升的趋势判断,预计全年CPI同比涨幅在2.7-3.3%之间,将比上年明显回落.

受访分析师预估中值显示,今年CPI季度低点料在三季度,预计为2.9%;到四季度将小幅回升至3.3%.中国去年7月CPI一度创下6.5%的三年高点.

农业银行最新报告亦认为,展望二季度,中国通胀水平将维持趋势性回落,因中国经济仍将处于总需求收缩阶段,货币政策不存在大幅宽松的基础;而短期推动食品价格上涨的动力正在消退;此外,翘尾因素对CPI的影响在二季度末将出现明显下降.

不过对于今年的通胀压力,亦或不应过于乐观."一旦需求企稳,在当前成本推动力未完全释放的背景之下,下半年物价波动的压力依然不能小觑."华中炜说.

上周五中国国务院常务会议亦指出,国内经济运行存在下行压力,物价上涨压力仍然存在,然宏观调控政策具有较大回旋余地.[ID:nSB1488348]

交行报告指出,年内物价运行面临的最大不确定性因素是伊朗局势动荡导致的国际原油价格的波动.目前国内成品油价已创历史新高,若继续上调,可能给国内物价运行带来较大的冲击.此外,未来国内水、电、成品油、天然气等资源品价格改革措施的陆续出台可能对物价的中长期上涨有一定推动作用.

中国国家发展和改革委员会副主任彭森此前撰文表示,在经济转型、快速发展阶段,适度、温和的物价上涨不仅是难以避免的,也应是可以承受的.他并称,今年稳价安民的任务十分艰巨.[ID:nSB1491486]

--调查结果:CNGDP1CNPOLL1

-----年度预测-----

2012全年 2013全年 2011全年 2010全年 2009全年

GDP 8.4 8.7 9.2 10.4 9.2

CPI 3.4 3.5 5.4 3.3 -0.7

-------2012年季度预测-------- --2013年季度预测---------

12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2

GDP 8.3 8.5 8.7 8.7 8.8

CPI 3.2 2.9 3.3 3.2 3.2

(注:GDP和CPI是指同比增幅,以%计量.)

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