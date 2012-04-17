〔中国汇市〕人民币兑美元小幅收涨,然盘面谨慎氛围浓厚(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元小幅收涨

* 做市商在波幅扩大后缩减了流动性的提供

* 远期与掉期走势因新政再度重合

路透香港/上海4月17日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周二小幅收涨,但交易仍略显谨慎,全天成交均集中在中间价的下方.交易员表示,由于扩大汇率波幅后做市商普遍缩减了流动性提供规模,市场走势呆滞,主要还是受企业的实盘需求所带动.

而盘面的买卖力道相对均衡,主要的成交价格也就集中在少数几个价位中,没有看到波幅扩大后的剧烈波动走势.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3015 6.2900 6.3054 6.2896 6.2960 6.3150

"市场还是很谨慎,成交没有太大的变动,主要还是受企业结汇的牵引."一国有银行交易员表示.

他指出,由于市场谨慎,波动幅度又刚刚扩大,市场主要做市商们都收减了提供流动性的规模.在汇率走势仍不明朗的时局下,不太敢做太大的头寸.

"市场成交谨慎,稍微放一个头寸就会导致市场波动十几个点,所以,多数做市商仍在观察中.再过几天,才能看到底汇率波幅扩大的影响到底会怎样."这位交易人士称.

中国央行上周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.[ID:nST0512623]

**远期/掉期重归同路**

但受外管局头寸综合管理新政的影响,远期与掉期市场的走势渐趋重合.该新政允许商业银行持有美元隔夜空头寸,理论上可以加大远期市场的成交量.

"这个政策会导致远期与掉期的走势一致,成交量也会活跃一些."另一位北京的交易员表示.此前,外管局规定头寸管理实行收付实现制,导致远期、掉期的走势完全分离.

外管局周一宣布,为了增强银行外汇交易和风险管理的灵活性与主动性,促进人民币汇率的价格发现,根据当前国际收支状况和人民币汇率形成机制改革需要,决定完善银行结售汇综合头寸管理.

外管局表示将对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理.在现有结售汇综合头寸上下限管理的基础上,将下限下调至零以下.

上述交易员并表示,放开了对美元隔夜空头头寸的限制,反而没什么人再去赌人民币升值,这也显示目前的均衡价格基本得到市场和决策层的认可.

2005年汇改以后,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之后改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.

以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3455/95 6.3410

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2970/20 6.3010

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水304点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3319元.

东京汇市欧元周二小幅下滑,上日空头回补协助欧元兑美元由两个月低位反弹,但在西班牙标债前欧元走势或仍脆弱,因欧元区债务疑虑未见消退迹象. [FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 毕晓雯/曲伟治; 审校 张喜良

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