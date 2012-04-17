〔香港热股〕重庆农商行挫低至四个半月低点,但公司称平台贷质量无忧(更新版)

(新增更多细节和评论)

* 股价跌至四个半月低点,最近两个交易日累跌14%

* 因媒体报导称重庆着手清查地方融资平台引发疑虑

* 公司高层称其平台贷款质量无忧,将择机澄清

* 本周六(21日)将公布一季度业绩报告

路透香港/北京4月17日电---受媒体报导重庆着手清查地方融资平台投资项目的消息影响,中国区域性商业银行--重庆农村商业银行(3618.HK)周二股价挫低至四个半月低点,最近两个交易日累计跌幅已达14%.不过该行高层称其平台贷款质量无忧,将择机澄清.

公司董秘隋军接受路透采访时称,该行地方融资平台数量少、质量好,去年与地方融资平台相关的贷款下降13亿元人民币以上,除一个项目外,其它都属于现金流全覆盖,且唯一的这个项目有第三方提供抵押担保.若按五级分类法分,则只有两户是放在关注类的.

他并称,对近期媒体的报导也正在搜集资料,会在恰当时机澄清.

一位接近重庆市监管层的人士亦确认称,在重庆新任市委书记张德江部署下,重庆近来确已着手清理地方融资平台项目工作,但已持续一段时间,且重庆农商行相关的平台贷比例并不算大,去年净利润增加了近40%,不良贷款余额及不良率都在双降.

"没有听说近期有什么利空因素啊,地方融资平台的情况也查了一段时间了,重庆农商行今年一季度经营状况听说也不错,"上述人士称.他估计或许是香港的对冲基金借重庆近日政治因素乘机做空.

一位外资投行银行业分析师亦评价道,"重庆农商行股价问题其实反映的是最近重庆的问题,且大股东又是当地城投,公司区域分布和业务都比较集中,有对冲(基金)借利空消息来做空也属正常."

国内媒体中国经营报此前报导,在新任市委书记张德江和市长黄奇帆的部署下,重庆市已着手开展全市政府投资项目BT融资建设清理工作.BT指(建设-移交)模式.

重庆农商行股价今日收盘重挫6.58%,报3.55港元;盘中一度跌8.9%,低探3.46港元的四个半月低位.该股最近两个交易日已经累计跌幅已达14%.

重庆农商行投资者关系处一位工作人员接受路透电话采访时表示,"我们没有收到任何政府相关通知,我们的不良贷款率和余额在2011年均保持双降,目前公司经营状况良好."

该工作人员并透露,重庆农商行定于4月21日(本周六)发布一季度业绩报告,将证明其经营、业务、财务等处于良好状况.

"至于股价,可能是市场投资者对重庆的一些基本问题的担忧,主要是政治(问题),可以理解,但我们认为过了这个敏感期后,投资者会看到总体形势是稳定和良好的,"他说.

重庆农商行3月下旬发布2011年财报显示,该行去年实现净利42.47亿元人民币,同比增长38.6%,基本符合市场预期;每股基本盈余(EPS)为0.46元.[ID:nSH0110018]

投行瑞信一份研究报告称,随着重庆市政府对地方债务项目进行清查,市内基建项目的借贷活动可能受到影响.报告并称,预计重庆农商行今年的新增贷款增长目标以及部分信贷质量均潜在风险.

中国官方新华社上周报导称,鉴于前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪,中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.[ID:nSB8529120]

此前早在3月15日,中共已宣布薄熙来不再担任重庆市委书记、常委、委员职务,重庆市委书记一职由国务院副总理张德江兼任.(完)

--记者 赵红梅/雷美珍; 审校 乔艳红

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK