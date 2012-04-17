〔中国债市〕供给压力推国开债收益率续升,信用产品仍受机构追捧

路透上海4月17日电---中国银行间债市周二国开债收益率继续走升.市场人士指出,近期国开行新债密集发行,供给压力增大令市场承压,推动其收益率继续上行,但国债等其他利率产品收益率仍大体保持稳定.

他们并表示,机构对信用产品的需求依然旺盛,不仅高评级的信用产品成交热络,甚至不少城投债也成交活跃,信用债收益率继续震荡走低,预计近期信用产品的暖势还将延续.

"国开债最近发的很多,本来大家就不太看好利率产品,现在供给压力又这么大,收益率自然要向上走."上海一银行交易员表示.

被机构戏称为"福娃债"的中国国家开发银行[CHDB.UL]五期固息金融债今日中标利率多高于预期,显示其降低发行成本的目的未达成,此种发行创新方式能否延续,有待观察.[ID:nSB1493144]

上述交易员并指出,国内通胀压力并未完全缓解,再加上央行也无任何降息迹象,利率产品本已投资空间有限;然"屋漏偏逢连夜雨",近期国开行新债频发加重供给压力,造成二级市场国开债收益率持续上升,预计短期内利率产品还会呈现偏空的走势.

上海一基金公司交易员指出,在海龙短融按期兑付以后,机构认为债市爆发真正信用风险可能性甚微,市场风险意识减弱,基金和券商趁机增仓城投债等低评级信用产品,而银行则加大对AA级别以上高评级信用债的投资力度,旺盛需求推动信用产品收益率继续下行.

倍受债市投资者关注的山东海龙短期融资券--11海龙CP01CN1181180=CFXS,最终成功避免沦为中国债市首个违约案例.市场人士认为,地方政府的鼎力相助,或是海龙短融躲过违约大劫的主要原因.[ID:nSB1476956]

剩余期限约9.37年的国开行固息债110248tCN110248=CFXM最新双边报价为4.50%/4.39%,相较上日收盘的4.45%/4.37%上涨;铁道部剩余期限9.61年的固息企业债1180164tCN1180164=CFXS最新成交收益率为4.6739%,较上日的4.7564%明显下跌.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0101 3.7622

上日 3.2933 3.8061

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3440/3.2920

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8970/2.8472

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5327/3.4747(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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