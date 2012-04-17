〔企业并购〕中石化正洽购阿根廷石油公司YPF,收购价逾150亿美元--报载

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京4月17日电---财新杂志周二报导,中国石化集团正与西班牙Repsol公司洽购阿根廷石油公司YPF,双方已达成非约束性协议,协议收购价将在150亿美元以上.
报导援引接近中石化的消息人士称,中石化希望从西班牙Repsol公司(REP.MC)手中收购这部份股权,这桩交易得到了Repsol公司董事会的支持.但在达成具有约束力的商业合同之前,还需要获得西班牙和阿根廷政府的批准.
值得注意的是,近来YPF公司与阿根廷政府关系紧张,阿根廷政府认为YPF对上游投资不足,导致阿根廷国内成品油供应短缺.目前,阿根廷多个产油省份已经收回YPF公司一些区块的开采执照.市场甚至有传言称阿根廷政府计划将YPF重新收归国有.
不过报导援引知情人士表示,中石化认为YPF公司在阿根廷的闲置区块很有开发潜力,并且有信心满足阿根廷政府要求YPF加快开发力度的要求.
新华社此前报导,阿根廷政府准备向阿根廷议会提交议案,向Repsol公司和第二大股东阿根廷彼得森集团强行收购9,656万股和1亿股股份,从而拥有YPF50.1%的股份实现控股.
报导称,阿根廷国内的成品油价格受政府严格管控,长期维持低价,这打击了油气公司投资上游的积极性.此外,阿根廷政府对油气出口征收高达40%的高额关税,今年年初,YPF公司曾与阿根廷政府就天然气出口产生了800万美元的税收纠纷.
此前西班牙报纸EL Confidencial曾报导称,中海油准备以91.6亿欧元竞购阿根廷石油公司YPF.但这位消息人士否认了这种说法,他说洽购YPF的中国公司是中石化,双方已谈判一段时间,并达成一些初步的意向性协议.
YPF全称为Repsol-YPF,是阿根廷最大的石油公司,在上世纪90年代曾为国有企业,后被私有化.目前西班牙Repsol公司拥有YPF57.4%的股权.
早在2009年,中石油和中海油曾就收购YPF与Repsol公司进行过接触,收购价也在150亿美元以上.财新报导称,当时Repsol公司因现金流紧张,考虑出售YPF,后又因在中东成功融资而未予出售YPF.
中石化集团是亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
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