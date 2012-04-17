〔欧元债市〕西班牙短期公债标售的收益率较前月大幅上涨

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透马德里4月17日电---西班牙周二标售短期公债的成本大幅攀升,反映市场担心在西班牙经济下滑之际,该国政府恐难以遏制赤字.今日标售获得热络买需,两日后西班牙将标售长债.
西班牙财政部售出20.9亿欧元12个月国库券,以及10.9亿欧元18个月国库券,总金额略超财政部20-30亿欧元的目标.周四西班牙将标售两年期与10年期公债.
12个月期国库券的收益率(殖利率)为2.623%,3月20日前次标售时为1.418%,18个月期国库券的收益率是3.110%,亦高于上月标售时的1.711%.
市场对本次标债显示强劲需求.12个月国库券投标倍数为2.9倍,高于前次的2.1.18个月国库券投标倍数为3.8倍,亦较3月的2.9倍升高.(完)
--编译 隋芬;审校 张荻
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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