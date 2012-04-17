〔欧元债市〕西班牙短期公债标售的收益率较前月大幅上涨

路透马德里4月17日电---西班牙周二标售短期公债的成本大幅攀升,反映市场担心在西班牙经济下滑之际,该国政府恐难以遏制赤字.今日标售获得热络买需,两日后西班牙将标售长债.

西班牙财政部售出20.9亿欧元12个月国库券,以及10.9亿欧元18个月国库券,总金额略超财政部20-30亿欧元的目标.周四西班牙将标售两年期与10年期公债.

12个月期国库券的收益率(殖利率)为2.623%,3月20日前次标售时为1.418%,18个月期国库券的收益率是3.110%,亦高于上月标售时的1.711%.

市场对本次标债显示强劲需求.12个月国库券投标倍数为2.9倍,高于前次的2.1.18个月国库券投标倍数为3.8倍,亦较3月的2.9倍升高.(完)