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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 18:57 BJT

日本东京都知事寻求购买钓鱼岛

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月17日电---受争议的东京都知事石原慎太郎希望使用公共资金购买钓鱼岛（日方称尖阁列岛），该计划料将激怒中国政府。

现年79岁的石原慎太郎在访问华盛顿期间宣布将从私人手中购买钓鱼岛，周二东京都政府确认了该计划。

东京都政府在声明中引述石原慎太郎的话称，该岛屿对日本来说“至关重要”，提供良好的自然资源和渔业发展潜力。

日本政府发言人称，不知道该计划，并拒绝进一步予以置评。

路透就该计划电话采访中国外交部新闻办公室，得到的回答是无法提供任何信息。

共同社引述石原慎太郎的话报导称，与该岛拥有者的谈判已经开始，年底前可能达成协议。（完）

--编译：李富强 发稿：王燕焜

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