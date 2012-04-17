《中国企业债发行日程表》--4月17日

中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *青岛华通 10 7 7.30% AA 4/18-4/20 平安证券 国资运营公司 (自第三年末起每年偿还20%本金) ===================================================================================== *岱海发电 10 3 5.98% AA 4/18-4/24 中银国际证券 ===================================================================================== *营口城投 20 8 7.98% AA 4/18-4/20 齐鲁证券 (第3-7年末每年偿还15%本金,最后一年偿还25%本金) 国泰君安证券 ===================================================================================== 国家电网 50 10 *4.99% AAA 4/17-4/18 英大证券 100 15 *5.26% 西南证券 (15年期品种通过招标发行50.5亿元;发行条款中规定余额包销) 中信证券等 ===================================================================================== 昆明城投 22 6 7.60% AA+ 4/13-4/19 齐鲁证券 (自第三年末起每年分别偿还25%本金) 国信证券 ===================================================================================== 长沙经济技术 12 10 8.45% AA 4/13-4/19 光大证券 开发有限公司 (自第3年起至第6年分别偿还10%本金,第七年起偿还15%本金) ===================================================================================== 安阳投资 10 7 8.00% AA 4/17-4/19 一创摩根 (自第三年末起每年分别偿还20%本金) ===================================================================================== 泉州市泉港 10 7 8.40% AA- 4/16-4/20 国信证券 石化工业区 建设发展公司 (自第三年末起每年分别偿还20%本金,以土地使用权抵押担保) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曲伟治; 审校 李宏薇/曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透上海2月20日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) *增发21
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。