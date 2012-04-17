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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 17:20 BJT

〔中港股市〕双双收低,材料和银行股表现不佳

路透香港4月17日电---香港股市恒生指数周二下跌,受大盘银行股和材料类股拖累.

恒生指数.HSI收低0.2%,报20,562.3点.恒生国企指数.HSCE收低0.5%,报10,794.60点.

沪综指.SSEC收低0.94%,沪深300指数.CSI300收低1.3%.

港股交投低迷,成交值降至460亿港元,较20日均值低出16%,表明投资者并不急于出逃,但除了消息面推动的一些个股外,买兴也寥寥.

一家美资券商驻港交易员说:"整体上的谨慎情绪意味着许多投资者都在观望."

"但低位成交量未传达出恐慌气氛,因此这是短期走势,有机会反弹,"他说.

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