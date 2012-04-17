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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 17:36 BJT

《外汇动态》据闻80.70上方挂有大量美元/日圆卖单

0815GMT---美元/日圆JPY=在80.70上方的反弹势头或开始失去动能.

据称许多日本投资者在目前为80.77的55日移动均线和80.80的一幕均衡云区日线上限处有卖单.而且80.80-00区间内据称还有一些美元/日圆的主权卖兴.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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