版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 18:26 BJT

〔路透基点〕新疆交通厅寻求150亿元人民币30年期银团贷款--RLPC

路透香港4月17日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,新疆维吾尔自治区交通厅寻求150亿元人民币30年期银团贷款,为该地区修建的四条高速公路集资.

中国国家开发银行新疆分行担任委托主办行.

该贷款案将分为四部分,为吐鲁番-和田-伊尔克什坦高速公路喀什-伊尔克什坦路段融资14.6亿元人民币;连云港-霍尔果斯高速公路克拉玛依-乌尔禾路段融资33.14亿元人民币;连云港-霍尔果斯高速公路乌尔禾-阿勒泰路段融资72.35亿元人民币,以及此高速公路乌苏-塞里木湖路段融资30亿元人民币.

此贷款案由高速公路的收费权担保,贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,按每半年等额的方式偿还,有八年的宽限期.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐