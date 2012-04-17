法国总统萨科齐否认曾欲向卡扎菲出售反应堆

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎4月17日电---法国总统萨科齐周二否认核电集团Areva(AREVA.PA)前首席执行官Anne Lauvergeon的指控；Lauvergeon上周二在接受L'Express网站采访时称，萨科齐曾试图向利比亚前领导人卡扎菲出售核反应堆。

"从来就没有出售反应堆给卡扎菲的事情。"萨科齐对France Inter电台表示。

Lauvergeon被称为"原子Anne"，曾任法国前总统、社会党人密特朗的高级助手，如果奥朗德领导的社会党获胜，Lauvergeon可能出任部长。

Lauvergeon的指控被看作是一种政治手段。奥朗德在大选民调中以两位数领先萨科齐。周日将开始大选第一轮投票，5月6日将进行最终投票。

"请允许我告诉你们，如果世界上有哪个领导人不曾与卡扎菲打交道，并导致他下台和遭受厄运，那就是我。"萨科齐说道。（完）