法国总统萨科齐否认曾欲向卡扎菲出售反应堆

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎4月17日电---法国总统萨科齐周二否认核电集团Areva(AREVA.PA)前首席执行官Anne Lauvergeon的指控；Lauvergeon上周二在接受L'Express网站采访时称，萨科齐曾试图向利比亚前领导人卡扎菲出售核反应堆。
"从来就没有出售反应堆给卡扎菲的事情。"萨科齐对France Inter电台表示。
Lauvergeon被称为"原子Anne"，曾任法国前总统、社会党人密特朗的高级助手，如果奥朗德领导的社会党获胜，Lauvergeon可能出任部长。
Lauvergeon的指控被看作是一种政治手段。奥朗德在大选民调中以两位数领先萨科齐。周日将开始大选第一轮投票，5月6日将进行最终投票。
"请允许我告诉你们，如果世界上有哪个领导人不曾与卡扎菲打交道，并导致他下台和遭受厄运，那就是我。"萨科齐说道。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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