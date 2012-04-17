《即时观点》德国4月ZEW经济景气判断指数意外上升

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透柏林4月17日电---周二公布的一项调查显示,4月德国分析师和投资者信心意外上升,升至2010年6月以来最高,激发了德国正从疲态中复苏的希望.
德国4月ZEW经济景气判断指数从3月的22.3升至23.4,优于路透调查得到的分析师预估,分析师原预计为降至20.0.
ZEW称,该指数基于4月2日至4月16日期间,对275名分析师和投资者的调查所得.
另一项现况指数从3月的37.6升至40.7,预估为35.3.[ID:nSB1492950]
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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