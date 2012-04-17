《即时观点》德国4月ZEW经济景气判断指数意外上升

路透柏林4月17日电---周二公布的一项调查显示,4月德国分析师和投资者信心意外上升,升至2010年6月以来最高,激发了德国正从疲态中复苏的希望.

德国4月ZEW经济景气判断指数从3月的22.3升至23.4,优于路透调查得到的分析师预估,分析师原预计为降至20.0.

ZEW称,该指数基于4月2日至4月16日期间,对275名分析师和投资者的调查所得.

另一项现况指数从3月的37.6升至40.7,预估为35.3.[ID:nSB1492950]