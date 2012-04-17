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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 18:49 BJT

〔中港个股〕中国南车称与港铁签订13.6亿元高速动车组合约

路透北京4月17日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车(601766.SS)(1766.HK)周二表示,近日与香港铁路有限公司(0066.HK)签订13.6亿元人民币的时速350公里高速动车组合约,为内地高速动车组产品首次销往香港.

中国南车的新闻稿称,高速动车组将在CRH380A高速动车组平台上为港铁量身订做,每列车八辆编组,时速可达350公里.

广深港高铁香港段由港铁公司筹划,项目于今年3月完成动车组招标,2013年实现动车组首列交付,2015年完成联调联试、试运营并通车运营.

目前,CRH380A高速动车组占京沪高铁上线运营动车组的53%.

中国南车周二公告称近期签订若干项重大合同,合计金额约33亿元.

南车A股周二收跌0.22%,报4.53元,H股跌0.36%,报5.64港元.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴

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