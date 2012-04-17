版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 18:22 BJT

〔意大利经济〕预算措施将明显改善公共财政--央行

路透罗马4月17日电---意大利央行周二表示:

* 尽管意大利2012年经济或出现负增长,但预算措施将令公共财政在未来两年出现"大幅改善"

* 2012年第一季GDP较前季下滑约0.7%

* 经济增长今年能否复苏将取决于金融市场和主权债收益率水平

* 企业坏帐规模达到欧债危机开始以来最高水平,成为未来几个月将面临的风险因素

(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐