〔意大利经济〕预算措施将明显改善公共财政--央行

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透罗马4月17日电---意大利央行周二表示:
* 尽管意大利2012年经济或出现负增长,但预算措施将令公共财政在未来两年出现"大幅改善"
* 2012年第一季GDP较前季下滑约0.7%
* 经济增长今年能否复苏将取决于金融市场和主权债收益率水平
* 企业坏帐规模达到欧债危机开始以来最高水平,成为未来几个月将面临的风险因素
(完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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