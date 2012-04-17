〔路透基点〕新疆喀什华电热电寻求27亿元人民币18年期贷款--RLPC

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月17日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,国有企业新疆喀什华电热电有限公司正寻求26.99亿元人民币的18年期贷款,为热电厂扩建项目融资.
中国国家开发银行新疆分行为委托主办行.中国银行新疆分行、中国建设银行新疆分行、昆仑银行库尔勒分行和中国邮政储蓄银行新疆分行正在进行内部信贷审批以参与此案.
贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,按每半年等额方式偿还,有三年的宽限期.
筹得资金将用于在新疆维吾尔自治区喀什建造两台超临界燃煤热电机组.据国家能源局网站公布,该项目在2011年9月时获国家批准.
完工之后,两台机组单机发电能力为35万千瓦,可满足南疆1,220万平方米的供热需求.
新疆喀什华电热电为华电新疆电力有限公司的子公司.华电新疆电力由中国华电全资拥有.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI