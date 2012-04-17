版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 18:10 BJT

〔路透基点〕新疆喀什华电热电寻求27亿元人民币18年期贷款--RLPC

路透香港4月17日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,国有企业新疆喀什华电热电有限公司正寻求26.99亿元人民币的18年期贷款,为热电厂扩建项目融资.

中国国家开发银行新疆分行为委托主办行.中国银行新疆分行、中国建设银行新疆分行、昆仑银行库尔勒分行和中国邮政储蓄银行新疆分行正在进行内部信贷审批以参与此案.

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,按每半年等额方式偿还,有三年的宽限期.

筹得资金将用于在新疆维吾尔自治区喀什建造两台超临界燃煤热电机组.据国家能源局网站公布,该项目在2011年9月时获国家批准.

完工之后,两台机组单机发电能力为35万千瓦,可满足南疆1,220万平方米的供热需求.

新疆喀什华电热电为华电新疆电力有限公司的子公司.华电新疆电力由中国华电全资拥有.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐