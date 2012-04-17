美国考虑尽一切可能来阻止朝鲜核试验

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月17日电---美国太平洋司令部司令洛克利尔周二称，美国正在考虑“所有选择”以阻止朝鲜进行第三次核试验；日前朝鲜发射远程火箭遭到国际社会谴责。
联合国安理会周一谴责朝鲜上周五发射火箭，并警告称，如果朝鲜再次进行核试验，安理会将采取进一步措施。
洛克利尔表示，对于朝鲜的进一步挑衅，美国拥有一系列选择。
当被问及是否考虑对朝鲜核试验地点进行精确打击时洛克利尔说道，“我觉得评论如何采取进一步军事行动的并不合适，但是我可以告诉大家，我们与盟国继续考虑所有可能的选择。”
2月朝鲜与美国达成协议，暂停导弹和核试验，以换取粮食援助。但外界对国际观察员重返朝鲜的前景感到困惑。
朝鲜宣布发射远程火箭将一颗卫星送上太空，导致该协议失去意义。尽管朝鲜称有权进行太空研究，西方国家认为这是一次弹道导弹试验。
朝鲜宣布正在进行铀浓缩项目，武器专家称此举将令朝鲜可以从另一个方向生产核武器。根据2005年的国际去核协议，朝鲜暂停了宁边钚项目。
美国和韩国官员表示，1994年核危机高峰期间，美国前总统克林顿曾考虑对宁边进行精确打击，后来朝鲜与美国签署能源协议，暂停了核活动。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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