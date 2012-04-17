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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 18:35 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货受供应紧俏提振走高,但欧债问题限制涨幅

路透新加坡4月17日电---马来西亚棕榈油期货周二小幅上涨,因全球油籽供给吃紧,不过出口趋软以及西班牙借债成本飙升打压人气,令棕榈油期货涨势受限.

马来西亚棕榈油库存于今年以来首次降至200万吨关口下方,巩固了因南非乾旱导致当地大豆产出下降形成的对全球供给趋紧的看法.

不过随着西班牙借债成本飙升令投资者对欧元区债务问题感到紧张,且全球经济增长走软,对大宗商品需求放缓的担忧亦浮现.

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