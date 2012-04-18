菲律宾要求将黄岩岛争端诉诸国际法庭

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉4月17日电(记者 Manuel Mogato)---菲律宾将要求中国同意将黄岩岛(译者注:菲律宾称斯卡伯勒浅滩)争端诉诸国际海洋法法庭。
中国和菲律宾最新的争端进入第二周，一艘菲律宾海上巡逻船与两艘中国海监船在黄岩岛附近对峙。
"为了和平解决斯卡伯勒浅滩争端，我们希望与中国一道将问题诉诸国际海洋法法庭。"菲律宾外长罗萨里奥在声明中称。
"此举的目的是确定哪一方拥有斯卡伯勒浅滩海域的主权。目前中国船只正在菲律宾独有的经济区进行非法活动。"
中国政府还没有对菲律宾的邀请进行评论，料不会同意。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。