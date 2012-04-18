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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 09:03 BJT

菲律宾要求将黄岩岛争端诉诸国际法庭

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉4月17日电(记者 Manuel Mogato)---菲律宾将要求中国同意将黄岩岛(译者注:菲律宾称斯卡伯勒浅滩)争端诉诸国际海洋法法庭。

中国和菲律宾最新的争端进入第二周，一艘菲律宾海上巡逻船与两艘中国海监船在黄岩岛附近对峙。

"为了和平解决斯卡伯勒浅滩争端，我们希望与中国一道将问题诉诸国际海洋法法庭。"菲律宾外长罗萨里奥在声明中称。

"此举的目的是确定哪一方拥有斯卡伯勒浅滩海域的主权。目前中国船只正在菲律宾独有的经济区进行非法活动。"

中国政府还没有对菲律宾的邀请进行评论，料不会同意。(完)

--编译：李富强 发稿：王凤昌

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