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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 18:31 BJT

〔亚洲橡胶〕4月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月17日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 286.9 8 - 34

* 5月 290.0 33 292.5 2

* 6月 292.8 204 294.8 47

* 7月 297.5 331 299.4 12

* 8月 300.7 809 302.9 141

* 9月 302.7 3949 304.8 846 (完)

--编译 王丽鑫; 审校 高琦

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