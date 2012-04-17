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债券 | 2012年 4月 17日 星期二 18:46 BJT

〔伦敦美债〕公债价格下跌,此前西班牙公债标售结果好于预期

路透伦敦4月17日电---美国公债价格周二下滑,因西班牙的短期公债标售情况好于预期,缓解了对于西班牙预算问题或导致新一轮欧元区金融紧张的担忧.

西班牙标售了32亿欧元的12个月和18个月期国库券,吸引了良好的需求,但收益率一如预期大幅上升.

该结果引发了投资者的一些获利了结盘,打压德国公债脱离高位,并拉低美国公债价格.

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