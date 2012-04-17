《钢铁侠3》将由中美双方共同拍摄

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港4月16日电---根据沃特-迪斯尼(DIS.N)、漫威影业(Marvel Studios)与DMG集团下属娱乐公司中国DMG Entertainment签署的联合协议，中美双方将在中国合作拍摄《钢铁侠3》。这也是好莱坞与中国一系列合作项目中的最新一起。

中国DMG公司将投资《钢铁侠3》，并管理该片在中国的制作过程。公司周一称，DMG公司还将与迪斯尼中国一道负责该片在中国的发行。

《钢铁侠3》将由小罗伯特·唐尼(Robert Downey Jr.)、格温妮丝·帕特洛(Gwyneth Paltrow)以及唐·奇德尔(Don Cheadle)主演。该片定于2013年5月3日在美国上映。

中国政府2月份同意引进更多外国电影，反映出中国快速发展的中产阶级更倾向于支持正版。

迪斯尼上周宣布，该公司与中国文化部和腾讯(0700.HK)达成合作，旨在帮助中国动漫业的推广，而美国梦工厂动画(DreamWorks Animation SKG)2月份宣布，将在上海成立合资公司“东方梦工厂”。 （完）