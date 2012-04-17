《钢铁侠3》将由中美双方共同拍摄

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港4月16日电---根据沃特-迪斯尼(DIS.N)、漫威影业(Marvel Studios)与DMG集团下属娱乐公司中国DMG Entertainment签署的联合协议，中美双方将在中国合作拍摄《钢铁侠3》。这也是好莱坞与中国一系列合作项目中的最新一起。
中国DMG公司将投资《钢铁侠3》，并管理该片在中国的制作过程。公司周一称，DMG公司还将与迪斯尼中国一道负责该片在中国的发行。
《钢铁侠3》将由小罗伯特·唐尼(Robert Downey Jr.)、格温妮丝·帕特洛(Gwyneth Paltrow)以及唐·奇德尔(Don Cheadle)主演。该片定于2013年5月3日在美国上映。
中国政府2月份同意引进更多外国电影，反映出中国快速发展的中产阶级更倾向于支持正版。
迪斯尼上周宣布，该公司与中国文化部和腾讯(0700.HK)达成合作，旨在帮助中国动漫业的推广，而美国梦工厂动画(DreamWorks Animation SKG)2月份宣布，将在上海成立合资公司“东方梦工厂”。 （完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI