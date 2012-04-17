〔美股业绩〕高盛第一季普通股每股盈余为3.92美元,营收为99.5亿美元

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透4月17日电---美国高盛(GS.N)公布:
* 第一季普通股每股盈余(EPS)为3.92美元
* 第一季营收为99.5亿美元
* 将季度股息提高至每股普通股0.46美元
* 第一季投资银行部门净营收为11.5亿美元,下降9%
* 截至2012年3月31日,根据巴塞尔I协议其一级资本充足率为14.7%
* 第一季投资管理业务净营收为11.8亿美元,同比下降8%
据汤森路透I/B/E/S的预估,高盛第一季EPS为3.55美元,营收为94.8亿美元.(完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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