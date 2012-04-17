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货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 19:47 BJT

〔美股业绩〕高盛第一季普通股每股盈余为3.92美元,营收为99.5亿美元

路透4月17日电---美国高盛(GS.N)公布:

* 第一季普通股每股盈余(EPS)为3.92美元

* 第一季营收为99.5亿美元

* 将季度股息提高至每股普通股0.46美元

* 第一季投资银行部门净营收为11.5亿美元,下降9%

* 截至2012年3月31日,根据巴塞尔I协议其一级资本充足率为14.7%

* 第一季投资管理业务净营收为11.8亿美元,同比下降8%

据汤森路透I/B/E/S的预估,高盛第一季EPS为3.55美元,营收为94.8亿美元.(完)

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