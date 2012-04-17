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市场报道 | 2012年 4月 17日 星期二 19:56 BJT

〔表格〕4月14日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.0%--ICSC/高盛

路透4月17日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,4月14日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.0%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

4月14日 546.2 3.2% -1.0%

4月 7日 551.7 4.5% 0.5%

3月31日 548.9 4.2% 3.8%

3月24日 528.8 2.7% -0.5% (完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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