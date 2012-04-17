〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水涨至一个半月高位,因航煤需求强劲

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡4月16日电---亚洲航煤较柴油升水周二连续第四天跳升,至一个半月高位,因中国的航煤需求依然旺盛.
根据路透数据,近月航煤较柴油升水上涨0.30美元,至每桶0.65美元,为3月5日以来最高.
中国航油(新加坡)寻求另外一批在中国南方交付的航煤船货.由于炼厂维护及中国进出口商品交易会即将召开,4月和5月需求料将增强.
该公司还寻求一批2.6万-2.7万吨船期为5月15-20日的船货,此前其已购买至多140万桶航煤,于4-5月从北亚装船.
熟悉中国市场的一名交易商称,该公司可能预计,在亚洲贸易盛事--中国进出口商品交易会召开前,出行需求料将增加.此交易会将于4月中旬至5月初举行.
第二名交易商称,中国炼厂的航煤产量减少,因运营下降可能也将导致国内市场供应吃紧.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 132.07 -0.60 -0.45 132.67
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.03 -1.07 -0.81 132.10
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.35 -1.02 -0.76 133.37
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.35 -0.97 -0.72 134.32
4月柴油互换 GOSGSWMc1 131.50 -0.90 -0.68 132.40
5月柴油互换 GOSGSWMc2 131.73 -0.79 -0.60 132.52 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI