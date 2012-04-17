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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 20:11 BJT

〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水涨至一个半月高位,因航煤需求强劲

路透新加坡4月16日电---亚洲航煤较柴油升水周二连续第四天跳升,至一个半月高位,因中国的航煤需求依然旺盛.

根据路透数据,近月航煤较柴油升水上涨0.30美元,至每桶0.65美元,为3月5日以来最高.

中国航油(新加坡)寻求另外一批在中国南方交付的航煤船货.由于炼厂维护及中国进出口商品交易会即将召开,4月和5月需求料将增强.

该公司还寻求一批2.6万-2.7万吨船期为5月15-20日的船货,此前其已购买至多140万桶航煤,于4-5月从北亚装船.

熟悉中国市场的一名交易商称,该公司可能预计,在亚洲贸易盛事--中国进出口商品交易会召开前,出行需求料将增加.此交易会将于4月中旬至5月初举行.

第二名交易商称,中国炼厂的航煤产量减少,因运营下降可能也将导致国内市场供应吃紧.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 132.07 -0.60 -0.45 132.67

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.03 -1.07 -0.81 132.10

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.35 -1.02 -0.76 133.37

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.35 -0.97 -0.72 134.32

4月柴油互换 GOSGSWMc1 131.50 -0.90 -0.68 132.40

5月柴油互换 GOSGSWMc2 131.73 -0.79 -0.60 132.52 (完)

--编译 许娜;审校 王洋

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