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市场报道 | 2012年 4月 17日 星期二 20:59 BJT

〔美股业绩〕高盛第一季获利高于预期,并上调季度派息(更新版)

(新增细节)

* 第一季EPS为3.92美元,市场预估为3.55美元

* 多数业务的营收下降

* 上调季度派息至每股0.46美元

* 股价盘前下跌1%

路透4月17日电---高盛(GS.N)季度获利高于预期,受助于大幅削减成本及强劲的投行和交易营收.高盛还上调派息.

高盛第一季获利21亿美元,或每股盈余(EPS)3.92美元.高盛上年同期EPS为4.38美元,其中不包括回购优先股录得的一次性成本.

据汤森路透I/B/E/S,分析师曾预计高盛季度EPS为3.55美元.

高盛表示,将提高季度派息至每股0.46美元,之前为0.35美元.

高盛股价盘前交易中下滑1%.

高盛多数业务营收为下滑,但金融咨询业务营收增加.

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