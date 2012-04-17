〔美股业绩〕可口可乐第一季获利高于预期,因销量增长(更新版)

(新增细节)

* 第一季EPS为0.89美元,超越市场预估的0.87美元

* 营收为111.4亿美元,市场预估为108.2亿美元

* 全球销量增长5%

* 股价盘前上涨1%

路透4月17日电---可口可乐公司(KO.N)周二公布的季度获利高于预期,此前这家全球最大的软饮料公司上调了一些产品价格,其销售量也有所增长.

可口可乐还表示,其制定的旨在到2015年末每年节省5.5-6.5亿美元的计划进展良好.

可口可乐股价在盘前交易中上涨1%至73.18美元.

随着中等收入阶层的壮大,可口可乐在中国、印度等发展中国家的软饮料销量一直保持强劲态势,不过在欧美等发达国家市场的增速却相对不理想.

不过可口可乐表示,北美市场的季度销量增长2%,欧洲则增长1%.此外,拉美市场增长5%,欧亚大陆和非洲增长9%,太平洋地区则增长9%.全球整体销量增幅为5%.

可口可乐第一季净利20.5亿美元,每股盈余(EPS)为0.89美元.上年同期分别为19亿美元和0.82美元.

季度营收增长6%至111.4亿美元.

据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估EPS为0.87美元,营收为108.2亿美元.

可口可乐在关键的北美市场季度营收增长5%,不过获利却下滑,受成本上涨和少一个销售日的影响.(完)