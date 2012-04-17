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市场报道 | 2012年 4月 17日 星期二 21:04 BJT

〔美国数据〕4月14日止当周连锁店销售较上年同期增长3.0%--Redbook

路透纽约4月17日电---Redbook Research周二公布的报告显示,经季节调整后4月14日止当周美国连锁店销售较上年同期增长3.0%.

2012年4月连锁店销售较上年同期增长3.6%,较前月增长0.2%.(完)

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--编译 许娜;审校 侯向明

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