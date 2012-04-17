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市场报道 | 2012年 4月 17日 星期二 22:22 BJT

〔美国热股〕甲骨文律师称谷歌高管间电邮内容显示后者故意侵权

路透4月17日电---在甲骨文ORCL.O诉谷歌(GOOG.O)侵权案的首次庭审中,一甲骨文律师指称谷歌高管间往来的电子邮件为谷歌利用其拥有的知识产权在智能手机市场获得优势的主要证据.

在周二早盘交易中,甲骨文涨0.43%,至28.76美元；谷歌升0.49%,至609.61美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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