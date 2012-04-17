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货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 21:35 BJT

〔全球经济〕IMF上调美国今明两年经济增速预估,但称仍面临下行风险

路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二称:

* 将其对美国2012年的经济成长预估上调至2.1%,2013年成长预估亦调高至2.4%.

* 美国经济已"获得部分动能",但仍面临下行风险.

* 美国经济前景面临的风险包括财政不确定性、房市疲软及欧债危机潜在的溢出效应.(完)

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