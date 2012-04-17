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货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 21:47 BJT

〔美国股市〕开高,西班牙借款成本下降缓解欧债忧虑

路透纽约4月17日电---美国股市周二开高,因西班牙借款成本下降,有助于缓解人们对欧债危机的担忧.

部分企业财报超预期增强了正面基调,其中包括高盛(GS.N)和可口可乐(KO.N).

道琼工业指数.DJI盘初上涨94.19点,或0.73%,报13,015.60点.标准普尔500指数.SPX上涨8.14点,或0.59%,报1,377.71点.Nasdaq指数.IXIC上涨13.90点,或0.47%,报3,002.30点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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