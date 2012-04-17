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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 22:29 BJT

〔美国热股〕东芝旗下一分支计划收购IBM的电子收银终端业务

路透4月17日电---东芝(6502.T)旗下一分支周二表示,计划以8.5亿美元收购IBM(IBM.N)的电子收银终端(POS)业务,旨在向全球扩展的过程中获得沃尔玛(WMT.N)和Toys "R" Us Inc [TOY.UL]这样的客户.

在周二早盘交易中,IBM股价涨1.26%,至205.26美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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