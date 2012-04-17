〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及约九周低位,但跨月价差升至两日高点

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡4月17日电---亚洲石脑油价格周二续跌并触及约九周低位,受累于布兰特原油走势.但跨月价差小升至两日高点每吨16.50美元,因稳健的需求料持续.
6月上半月石脑油船货供给料并不充分,交易商或减缓卖出步伐,以利用欧洲和中东船货有限的优势.
"将欧洲石脑油船货运至亚洲的机会暂时关闭,但需求仍然坚挺.这导致市场供给选择有限,"一名交易员说.这解释了为什么部分交易商愿意支付高价来确保船货供给.
汽油裂解价差处在四日低点每桶11.15美元,受累于美国汽油期货走软,因这意味着把亚洲船货运至美国西海岸的机会缺乏,尽管夏季需求来临.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1043.50 -13.50 -1.28 1057.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 113.60 -1.50 -1.30 115.10
97号现货汽油GL97-SIN 139.47 -0.98 -0.70 140.45
95号现货汽油GL95-SIN 134.10 -1.60 -1.18 135.70
92号现货汽油GL92-SIN 129.80 -1.55 -1.18 131.35 (完)
--编译 侯向明;审校 利棣儿
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI