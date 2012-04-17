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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 22:13 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及约九周低位,但跨月价差升至两日高点

路透新加坡4月17日电---亚洲石脑油价格周二续跌并触及约九周低位,受累于布兰特原油走势.但跨月价差小升至两日高点每吨16.50美元,因稳健的需求料持续.

6月上半月石脑油船货供给料并不充分,交易商或减缓卖出步伐,以利用欧洲和中东船货有限的优势.

"将欧洲石脑油船货运至亚洲的机会暂时关闭,但需求仍然坚挺.这导致市场供给选择有限,"一名交易员说.这解释了为什么部分交易商愿意支付高价来确保船货供给.

汽油裂解价差处在四日低点每桶11.15美元,受累于美国汽油期货走软,因这意味着把亚洲船货运至美国西海岸的机会缺乏,尽管夏季需求来临.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1043.50 -13.50 -1.28 1057.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 113.60 -1.50 -1.30 115.10

97号现货汽油GL97-SIN 139.47 -0.98 -0.70 140.45

95号现货汽油GL95-SIN 134.10 -1.60 -1.18 135.70

92号现货汽油GL92-SIN 129.80 -1.55 -1.18 131.35 (完)

--编译 侯向明;审校 利棣儿

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