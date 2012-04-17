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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 22:23 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油即期跨月价差跌破每吨3美元

路透新加坡4月17日电---亚洲燃料油前两个跨月价差周二跌至每吨3.00美元下方,因在未来供给充足的预期影响下,市场参与者卖出即期合约.

5月/6月跨月价差下跌0.38美元,收于每吨2.75美元,曾一度跌至2.65美元,之后又反弹至3.00美元.

6月/7月跨月价差也下跌0.63美元,收报逆价差每吨2.88美元,随后回升至3.25美元.

每个合约至少成交200,000吨.

从5月起预计将有更多来自西方的套利船货,目前定于5月到岸的已超过400万吨.本周定船活动也加速.据船运报告,预计6月到岸的船货接近50万吨.

船用柴油价格跌破每吨1,000美元,因贸易商预计中国在南海的休渔期将影响需求.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 719.80 -4.55 -0.63 724.35

现货380CST燃料油 FO380-SIN 711.25 -4.10 -0.57 715.35

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 717.00 -3.00 -0.42 720.00

380CST船用燃料油升水 5.75 1.10 23.66 4.65

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 0.50 0.00 0.00 0.50

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.55 -0.05 -3.13 1.60 (完)

--编译 王洋;审校 利棣儿

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