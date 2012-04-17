〔国际油市〕亚洲燃料油即期跨月价差跌破每吨3美元

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡4月17日电---亚洲燃料油前两个跨月价差周二跌至每吨3.00美元下方,因在未来供给充足的预期影响下,市场参与者卖出即期合约.
5月/6月跨月价差下跌0.38美元,收于每吨2.75美元,曾一度跌至2.65美元,之后又反弹至3.00美元.
6月/7月跨月价差也下跌0.63美元,收报逆价差每吨2.88美元,随后回升至3.25美元.
每个合约至少成交200,000吨.
从5月起预计将有更多来自西方的套利船货,目前定于5月到岸的已超过400万吨.本周定船活动也加速.据船运报告,预计6月到岸的船货接近50万吨.
船用柴油价格跌破每吨1,000美元,因贸易商预计中国在南海的休渔期将影响需求.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 719.80 -4.55 -0.63 724.35
现货380CST燃料油 FO380-SIN 711.25 -4.10 -0.57 715.35
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 717.00 -3.00 -0.42 720.00
380CST船用燃料油升水 5.75 1.10 23.66 4.65
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 0.50 0.00 0.00 0.50
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.55 -0.05 -3.13 1.60 (完)
--编译 王洋;审校 利棣儿
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI