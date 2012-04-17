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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 22:32 BJT

〔美国热股〕Cameron将与日本两企业共同开发一天然气液化出口装置

路透4月17日电---Sempra Energy(SRE.N)旗下的Cameron LNG表示,已与三菱商事(8058.T)和三井物产(8031.T)签订协议,将共同在美国路易斯安那州开发和建设一座天然气液化出口装置.

在周二早盘交易中,Sempra Energy股价涨0.91%,至63.76美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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